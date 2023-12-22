Спикер парламента Армении заявил, что в стране нет антироссийских настроений

В Армении нет антироссийских настроений, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. Он отметил, что армяне и русские — дружественные народы.

"Армянский и русский народы дружат, ничего антироссийского в Армении нет", — сказал он.

При этом политик добавил, что в стране существует неприятие "в отношении шагов, предпринятых в последние годы". Однако Симонян призвал не превращать их в антироссийские настроения.