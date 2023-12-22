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22 декабря, 10:57

Спикер парламента Армении заявил, что в стране нет антироссийских настроений

В Армении нет антироссийских настроений, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. Он отметил, что армяне и русские — дружественные народы.

"Армянский и русский народы дружат, ничего антироссийского в Армении нет", — сказал он.

При этом политик добавил, что в стране существует неприятие "в отношении шагов, предпринятых в последние годы". Однако Симонян призвал не превращать их в антироссийские настроения.

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Напомним, что последние шаги властей Армении говорят об обратном. Например, недавно комиссия по телевидению и радио страны отозвала на 30 дней лицензию у ретранслятора "Sputnik Армения" — радио "Тоспа" — и оштрафовала его на 500 тысяч драмов, что равно более чем 111 тыс. рублей.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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