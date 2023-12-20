Радио "Sputnik Армения" лишили эфира в Армении

Комиссия по телевидению и радио Армении отозвала на 30 дней лицензию у ретранслятора "Sputnik Армения" — радио "Тоспа" — и оштрафовала его на 500 тысяч драмов (более 111 тысяч рублей).

В "Sputnik Армения" указали, что первое решение связано с программой "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой журналист допустил якобы "унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, не имея на это морального права как иностранный гражданин". Штраф же связан с передачей бывшего депутата Армана Абовяна "Абовян Time". Там регулятор заметил утверждения, "которые распространяют панику". Подобные высказывания, по мнению комиссии, основаны на непроверенных источниках.