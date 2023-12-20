Радио "Sputnik Армения" лишили эфира в Армении
Власти Армении приостановили на месяц лицензию вещателя радио "Sputnik Армения"
Комиссия по телевидению и радио Армении отозвала на 30 дней лицензию у ретранслятора "Sputnik Армения" — радио "Тоспа" — и оштрафовала его на 500 тысяч драмов (более 111 тысяч рублей).
В "Sputnik Армения" указали, что первое решение связано с программой "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой журналист допустил якобы "унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, не имея на это морального права как иностранный гражданин". Штраф же связан с передачей бывшего депутата Армана Абовяна "Абовян Time". Там регулятор заметил утверждения, "которые распространяют панику". Подобные высказывания, по мнению комиссии, основаны на непроверенных источниках.
Ранее Лайф писал, что в Армении в сентябре обозревателя агентства "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна задержали по подозрению в нелегальном обороте огнестрельного оружия. При этом перед задержанием блогер в интервью раскритиковал Правительство Армении из-за его антироссийской политики. Позже СК республики сообщил об изъятии автомата, боевых патронов, гранат и других видов оружия по делу задержанных, однако вскоре обоих задержанных освободили из-под стражи.
ТАСС / Александр Рюмин