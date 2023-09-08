СК Армении отпустил блогера Бадаляна и обозревателя "Sputnik Армения" Геворкяна
Микаэл Бадалян. Обложка © t.me / mikayelbad
СК Армении отпустил из-под ареста блогера Микаэла Бадаляна вместе с обозревателем агентства "Sputnik Армения" Ашотом Геворкяном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оба, как уточнили в СК, освобождены из-под стражи.
Напомним, блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя агентства "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна задержали по подозрению в нелегальном обороте огнестрельного оружия накануне, 7 сентября. При этом перед задержанием блогер в интервью "Радио Sputnik" раскритиковал Правительство Армении из-за его антироссийской политики. 8 сентября СК республики сообщил об изъятии автомата, боевых патронов, гранат и других видов оружия по делу задержанных.