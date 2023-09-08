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8 сентября, 19:12

СК Армении отпустил блогера Бадаляна и обозревателя "Sputnik Армения" Геворкяна

<p>Микаэл Бадалян. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mikayelbad" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mikayelbad</a></p>

Микаэл Бадалян. Обложка © t.me / mikayelbad

СК Армении отпустил из-под ареста блогера Микаэла Бадаляна вместе с обозревателем агентства "Sputnik Армения" Ашотом Геворкяном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оба, как уточнили в СК, освобождены из-под стражи.

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Напомним, блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя агентства "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна задержали по подозрению в нелегальном обороте огнестрельного оружия накануне, 7 сентября. При этом перед задержанием блогер в интервью "Радио Sputnik" раскритиковал Правительство Армении из-за его антироссийской политики. 8 сентября СК республики сообщил об изъятии автомата, боевых патронов, гранат и других видов оружия по делу задержанных.

Юрий Лысенко
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