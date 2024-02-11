ЦИК Азербайджана утвердила победу Алиева на президентских выборах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / POOL / Алексей Даничев
В Азербайджане Центральная избирательная комиссия постановила утвердить запротоколированные результаты внеочередных президентских выборов в стране, на которых победил действующий глава государства Ильхам Алиев, набравший 92,12% голосов. Об этом ЦИК сообщила на заседании 11 февраля.
Теперь итоги выборов направят в Конституционный суд с необходимыми документами. По данным комиссии, значение явки избирателей на выборы составило 76,43%.
Напомним, о том, что Ильхам Алиев одержал победу на президентских выборах, стало известно 9 февраля после подсчёта 100% голосов. В гонке, помимо него, также участвовали ещё шестеро претендентов. При этом действующий лидер постсоветской республики сменил на этом посту своего отца — Гейдара Алиева, который был во главе страны в период с 1993 по 2003 год. Президент России Владимир Путин уже поздравил коллегу с очередной победой.