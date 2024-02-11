ЦИК Азербайджана утвердила победу Алиева на президентских выборах

В Азербайджане Центральная избирательная комиссия постановила утвердить запротоколированные результаты внеочередных президентских выборов в стране, на которых победил действующий глава государства Ильхам Алиев, набравший 92,12% голосов. Об этом ЦИК сообщила на заседании 11 февраля.