Регион

Уведомления отключены

11 февраля, 14:29

ЦИК Азербайджана утвердила победу Алиева на президентских выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / POOL / Алексей Даничев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / POOL / Алексей Даничев

В Азербайджане Центральная избирательная комиссия постановила утвердить запротоколированные результаты внеочередных президентских выборов в стране, на которых победил действующий глава государства Ильхам Алиев, набравший 92,12% голосов. Об этом ЦИК сообщила на заседании 11 февраля.

Теперь итоги выборов направят в Конституционный суд с необходимыми документами. По данным комиссии, значение явки избирателей на выборы составило 76,43%.

Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Напомним, о том, что Ильхам Алиев одержал победу на президентских выборах, стало известно 9 февраля после подсчёта 100% голосов. В гонке, помимо него, также участвовали ещё шестеро претендентов. При этом действующий лидер постсоветской республики сменил на этом посту своего отца — Гейдара Алиева, который был во главе страны в период с 1993 по 2003 год. Президент России Владимир Путин уже поздравил коллегу с очередной победой.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Азербайджан
  • Ильхам Алиев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров