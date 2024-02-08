Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Напомним, что внеочередные выборы президента Азербайджана прошли 7 февраля. По результатам голосования победил действующий глава государства Ильхам Алиев, он набирает более 92% голосов. Это будет уже пятый президентский срок для Алиева: до этого он четырежды побеждал на выборах (в 2003, 2008, 2013 и 2018 году). При этом на посту президента политик сменил своего отца Гейдара Алиева, который занимал эту должность с 1993 по 2003 год — практически до самой смерти.