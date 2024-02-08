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Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

8 февраля, 08:53
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа налево). Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа налево). Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Российский лидер Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил его с переизбранием на пост президента Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту", — говорится в сообщении.

Лидеры подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского партнёрства и союзничества.

Жители Азербайджана вышли на улицы праздновать победу Алиева на выборах президента
Жители Азербайджана вышли на улицы праздновать победу Алиева на выборах президента

Напомним, что внеочередные выборы президента Азербайджана прошли 7 февраля. По результатам голосования победил действующий глава государства Ильхам Алиев, он набирает более 92% голосов. Это будет уже пятый президентский срок для Алиева: до этого он четырежды побеждал на выборах (в 2003, 2008, 2013 и 2018 году). При этом на посту президента политик сменил своего отца Гейдара Алиева, который занимал эту должность с 1993 по 2003 год — практически до самой смерти.

На втором месте по итогам голосования с 2,19% оказался депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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