Жители Азербайджана вышли на улицы праздновать победу Алиева на выборах президента

Главы Белоруссии и Узбекистана — Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев — первыми поздравили Ильхама Алиева с победой на досрочных выборах президента Азербайджана. Как сообщила пресс-служба последнего, они побеседовали с Алиевым по телефону и пожелали ему новых успехов в деятельности на посту главы государства. Также президент Азербайджана принял поздравления от лидеров Турции, Ирака и премьера Венгрии — Реджепа Тайипа Эрдогана, Абдула Латифа Рашида и Виктора Орбана соответственно.

Тем временем на улицах Баку уже вовсю начали отмечать победу Алиева. В частности, в столице страны прошло автомобильное шествие с национальными флагами. Многие вышли на центральные улицы с плакатами в поддержку президента. Автопробег прошёл и в городе Шуше — первой столице Нагорного Карабаха.

Кадры автопробега в Баку и салюты в честь победы Ильхама Алиева на выборах президента Азербайджана в городе Шуше. Видео © Telegram / Baku TV

По предварительным данным, Алиев побеждает на выборах, набрав 92,4% голосов. На втором месте идёт депутат Национального собрания Захид Орудж с 2,2%. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (18:00 по мск), явка составила 76,73%.