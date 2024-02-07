Алиев в Карабахе проголосовал на выборах президента Азербайджана
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев в Нагорном Карабахе проголосовал на внеочередных выборах главы государства. Также своё мнение на избирательном участке № 14 в Ханкеди высказали члены его семьи, в том числе супруга Мехрибан Алиева.
Ильхам Алиев проголосовал на выборах президента Азербайджана в Карабахе. Видео © t.me / AzeSputnik
На опубликованном "Sputnik Азербайджан" видео — то, как лидер постсоветской республики опускает бюллетень в урну и уходит в сторону своих родственников. За кого он проголосовал, неизвестно.
Напомним, сегодня, 7 февраля, в Азербайджане стартовало голосование на внеочередных президентских выборах. Всего высказать свою волю смогут шесть миллионов человек, в том числе жители Нагорного Карабаха. В бюллетенях представлены семь кандидатов, в том числе Ильхам Алиев.
ТАСС / Егор Алеев