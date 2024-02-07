Регион

Уведомления отключены

7 февраля, 06:06

В Азербайджане стартовало голосование на президентских выборах

В Азербайджане открылись избирательные участки на выборах президента страны

Агитационный плакат о выборах президента Азербайджана. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Агитационный плакат о выборах президента Азербайджана. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

В Азербайджане официально начались внеочередные президентские выборы. Всего для голосования доступны 6537 избирательных участков по всей стране и в диппредставительствах закавказской республики за рубежом, своё мнение могут выразить около шести миллионов человек.

К слову, впервые выборы главы государства пройдут и в Нагорном Карабахе, речь идёт о 23 тысячах избирателей. Следующий глава государства пробудет в должности семь лет, первые результаты ожидаются через два часа после закрытия участков, а предварительные итоги — на следующий день.

Всего в бюллетенях значатся семь кандидатов: действующий президент Ильхам Алиев (правящая партия "Ени Азербайджан"), Рази Нуруллаев ("Партия национального фронта"), Фазиль Мустафа ("Великое созидание"), Эльшад Мусаев ("Великий Азербайджан"), Гудрат Гасангулиев ("Народный фронт целостного Азербайджана"), а также самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев.

Политолог объяснил, что мешает Украине провести президентские выборы
Политолог объяснил, что мешает Украине провести президентские выборы

Ранее в Сальвадоре огласили результаты президентских выборов. На них одержал победу действующий глава государства Найиба Букеле, получивший более 85% голосов. Кроме того, с огромным отрывом заняла первое место его партия "Новые идеи".

Матвей Константинов
  • Новости
  • Азербайджан
  • Ильхам Алиев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров