В Азербайджане стартовало голосование на президентских выборах

В Азербайджане официально начались внеочередные президентские выборы. Всего для голосования доступны 6537 избирательных участков по всей стране и в диппредставительствах закавказской республики за рубежом, своё мнение могут выразить около шести миллионов человек.

К слову, впервые выборы главы государства пройдут и в Нагорном Карабахе, речь идёт о 23 тысячах избирателей. Следующий глава государства пробудет в должности семь лет, первые результаты ожидаются через два часа после закрытия участков, а предварительные итоги — на следующий день.

Всего в бюллетенях значатся семь кандидатов: действующий президент Ильхам Алиев (правящая партия "Ени Азербайджан"), Рази Нуруллаев ("Партия национального фронта"), Фазиль Мустафа ("Великое созидание"), Эльшад Мусаев ("Великий Азербайджан"), Гудрат Гасангулиев ("Народный фронт целостного Азербайджана"), а также самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев.