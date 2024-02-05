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5 февраля, 02:45

Лидер Сальвадора заявил, что с рекордом выиграл президентские выборы

Найиб Букеле. Обложка © X / Nayib Bukele

Найиб Букеле. Обложка © X / Nayib Bukele

Всеобщие выборы в Сальвадоре завершились переизбранием действующего президента Найиба Букеле. Свой голос в поддержку кандидата отдали свыше 85% избирателей, написал политик в соцсетях.

"Рекорд за всю демократическую историю мира. Увидимся в 21:00 перед Национальным дворцом. Боже, благослови Сальвадор", — высказался глава государства об итогах выборов.

Партия Букеле "Новые идеи" также получила большинство мест в парламенте. Депутаты фракции займут 58 кресел из 60 имеющихся.

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Тем временем подготовка к президентским выборам ведётся и в России. Ожидается, что следить за голосованием будут свыше 200 тысяч наблюдателей.

Илья Пушкарев
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