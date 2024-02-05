Лидер Сальвадора заявил, что с рекордом выиграл президентские выборы
Найиб Букеле. Обложка © X / Nayib Bukele
Всеобщие выборы в Сальвадоре завершились переизбранием действующего президента Найиба Букеле. Свой голос в поддержку кандидата отдали свыше 85% избирателей, написал политик в соцсетях.
"Рекорд за всю демократическую историю мира. Увидимся в 21:00 перед Национальным дворцом. Боже, благослови Сальвадор", — высказался глава государства об итогах выборов.
Партия Букеле "Новые идеи" также получила большинство мест в парламенте. Депутаты фракции займут 58 кресел из 60 имеющихся.
Тем временем подготовка к президентским выборам ведётся и в России. Ожидается, что следить за голосованием будут свыше 200 тысяч наблюдателей.