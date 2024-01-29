ЦИК РФ представила слоган выборов-2024: "Вместе мы сила — голосуем за Россию!"
Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта 2024 года. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Определён слоган президентских выборов 2024 года: "Вместе мы сила — голосуем за Россию!". Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.
"Я хотела бы первым делом представить слоган предстоящих выборов президента. Вот это будет выглядеть так: "Вместе мы сила — голосуем за Россию", — заявила глава ЦИК.
Ранее сегодня стало известно о том, что ЦИК РФ зарегистрировала действующего главу России Владимира Путина кандидатом в президенты РФ как самовыдвиженца. Решение было принято единогласно. Кстати, недавно в Центризбирком поступили подписи в поддержку действующего главы государства. Было собрано в десять раз больше, чем необходимо. Представители штаба привезли 95 коробок с подписями, а чтобы занести их в здание ЦИК, понадобились усилия 15 волонтёров. 26 января ЦИК проверила эти подписи.