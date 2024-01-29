ЦИК РФ представила слоган выборов-2024: "Вместе мы сила — голосуем за Россию!"

Определён слоган президентских выборов 2024 года: "Вместе мы сила — голосуем за Россию!". Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Я хотела бы первым делом представить слоган предстоящих выборов президента. Вот это будет выглядеть так: "Вместе мы сила — голосуем за Россию", — заявила глава ЦИК.