В России стартовал приём заявок для участия в ДЭГ на выборах президента
В России стартовал приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента страны. Как сообщили в Центризбиркоме РФ, он продлится вплоть до 11 марта.
В постановлении ЦИК говорится, что для участия в онлайн-голосовании избирателю необходимо зарегистрироваться на портале vybory.gov.ru (Единый портал государственных услуг) с 29 января до 00:00 мск 11 марта. За этот период заявку можно и отозвать. Затем избиратель должен дождаться уведомления с подтверждением его заявки. Если заявление не будет отозвано, голосовать гражданин сможет только электронно.
Принять участие в ДЭГ смогут избиратели 29 регионов. По оценке ЦИК, всего электронное голосование охватит около 38 миллионов избирателей.
Напомним, что выборы президента РФ пройдут 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании примут 11 человек, трое из которых — самовыдвиженцы. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о намерении пойти на новый срок и уже подал документы в ЦИК. Он баллотируется как самовыдвиженец.
ТАСС / Виталий Невар