Регион

Уведомления отключены

28 января, 22:25

В России стартовал приём заявок для участия в ДЭГ на выборах президента

В России стартовал приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента страны. Как сообщили в Центризбиркоме РФ, он продлится вплоть до 11 марта.

В постановлении ЦИК говорится, что для участия в онлайн-голосовании избирателю необходимо зарегистрироваться на портале vybory.gov.ru (Единый портал государственных услуг) с 29 января до 00:00 мск 11 марта. За этот период заявку можно и отозвать. Затем избиратель должен дождаться уведомления с подтверждением его заявки. Если заявление не будет отозвано, голосовать гражданин сможет только электронно.

Принять участие в ДЭГ смогут избиратели 29 регионов. По оценке ЦИК, всего электронное голосование охватит около 38 миллионов избирателей.

В ЦИК рассказали, когда в СМИ начнётся период предвыборной агитации
В ЦИК рассказали, когда в СМИ начнётся период предвыборной агитации

Напомним, что выборы президента РФ пройдут 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании примут 11 человек, трое из которых — самовыдвиженцы. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о намерении пойти на новый срок и уже подал документы в ЦИК. Он баллотируется как самовыдвиженец.

Обложка ©

ТАСС / Виталий Невар

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров