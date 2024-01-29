В России стартовал приём заявок для участия в ДЭГ на выборах президента

В России стартовал приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента страны. Как сообщили в Центризбиркоме РФ, он продлится вплоть до 11 марта.

В постановлении ЦИК говорится, что для участия в онлайн-голосовании избирателю необходимо зарегистрироваться на портале vybory.gov.ru (Единый портал государственных услуг) с 29 января до 00:00 мск 11 марта. За этот период заявку можно и отозвать. Затем избиратель должен дождаться уведомления с подтверждением его заявки. Если заявление не будет отозвано, голосовать гражданин сможет только электронно.