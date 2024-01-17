В ЦИК рассказали, когда в СМИ начнётся период предвыборной агитации
Памфилова: Период предвыборной агитации в СМИ начнётся с 17 февраля
Период предвыборной агитации в СМИ стартует с 17 февраля и продолжится в течение 26 дней. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Он (период агитации в СМИ. — Прим. Лайфа) начинается с 17 февраля, то есть за 28 дней до начала первого дня голосования, и завершается 14 марта включительно", — сказала Памфилова во время заседания избирательной комиссии.
По её словам, кандидаты имеют право распространять агитационные материалы, деньги на приобретение которых были выделены им из средств избирательного фонда, однако важно предоставить материалы до начала распространения в избирательную комиссию.
Ранее Лайф писал, что выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта текущего года. Примечательно, что россияне смогут проголосовать за одного из 11 кандидатов, трое из которых — самовыдвиженцы. Действующий президент РФ Владимир Путин также примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин