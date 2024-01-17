В ЦИК рассказали, когда в СМИ начнётся период предвыборной агитации

Период предвыборной агитации в СМИ стартует с 17 февраля и продолжится в течение 26 дней. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Он (период агитации в СМИ. — Прим. Лайфа) начинается с 17 февраля, то есть за 28 дней до начала первого дня голосования, и завершается 14 марта включительно", — сказала Памфилова во время заседания избирательной комиссии.