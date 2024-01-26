ЦИК проверила подписи в поддержку самовыдвижения Путина
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России проверила подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Владимира Путина на выборы, которые пройдут 15–17 марта. Об этом сообщил зампред комиссии Николай Булаев. По его словам, ЦИК уже отправила протокол о проверке в избирательный штаб Путина.
"Мы обязаны были завершить проверку подписей в полном объёме по той выборке, которая была сделана в соответствии с законодательством и нормативными актами ЦИК РФ", — сказал Булаев журналистам.
Как отметил представитель ЦИК, проверялись 60 тысяч подписей, выбранных случайным методом.
Напомним, 22 января в Центризбирком поступили подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента. Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо предоставить не менее 300 тысяч подписей, однако в поддержку Путина собрали в десять раз больше, чем необходимо. Представители штаба привезли 95 коробок с подписями, а чтобы занести их в здание ЦИК, понадобились усилия 15 волонтёров.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов