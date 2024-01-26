ЦИК проверила подписи в поддержку самовыдвижения Путина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России проверила подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Владимира Путина на выборы, которые пройдут 15–17 марта. Об этом сообщил зампред комиссии Николай Булаев. По его словам, ЦИК уже отправила протокол о проверке в избирательный штаб Путина.

"Мы обязаны были завершить проверку подписей в полном объёме по той выборке, которая была сделана в соответствии с законодательством и нормативными актами ЦИК РФ", — сказал Булаев журналистам.

Как отметил представитель ЦИК, проверялись 60 тысяч подписей, выбранных случайным методом.