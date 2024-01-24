Памфилова: ЦИК пригласила на выборы президента России наблюдателей из 95 стран

Центризбирком направил приглашения для наблюдения за выборами президента России в 95 стран мира. Об этом сообщила в среду, 24 января, председатель комиссии Элла Памфилова. По её оценкам, ожидается до тысячи наблюдателей.

"Только по нашей линии, то есть Центральной избирательной комиссии, которая имеет право приглашать, мы направили приглашения своим партнёрам на основе двусторонних соглашений, на основе взаимодействия с национальными избирательными комиссиями — организаторами выборов в 95 стран", — рассказала Памфилова.