Памфилова: ЦИК пригласила на выборы президента России наблюдателей из 95 стран
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Центризбирком направил приглашения для наблюдения за выборами президента России в 95 стран мира. Об этом сообщила в среду, 24 января, председатель комиссии Элла Памфилова. По её оценкам, ожидается до тысячи наблюдателей.
"Только по нашей линии, то есть Центральной избирательной комиссии, которая имеет право приглашать, мы направили приглашения своим партнёрам на основе двусторонних соглашений, на основе взаимодействия с национальными избирательными комиссиями — организаторами выборов в 95 стран", — рассказала Памфилова.
По её словам, приглашения получают положительный отклик, что позволяет сделать вывод об очень высоком интересе к предстоящим выборам президента России за рубежом.
Напомним, выборы президента РФ начнутся с 15 марта этого года. Они будут продолжаться в течение трёх дней. Свои кандидатуры на пост главы страны выдвинули одиннадцать человек. Владимир Путин заявил, что примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. 22 января в Центризбирком поступили подписи в поддержку самовыдвижения Путина. Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо предоставить не менее 300 тысяч подписей, но в поддержку Путина собрали в десять раз больше, чем необходимо. Представители штаба привезли в здание ЦИК 95 коробок с подписями, а чтобы занести их в комиссию, понадобились усилия 15 волонтёров.