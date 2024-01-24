Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах президента России
Песков: Путин ещё не принял решение, как именно будет голосовать на выборах
Действующий президент РФ Владимир Путин в настоящее время не определился, как именно он будет голосовать на предстоящих выборах президента России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах президента России. Видео © Telegram / SHOT
"Ещё рано об этом говорить", — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, как именно будет голосовать Владимир Путин — электронно или пойдёт на избирательный участок.
Напомним, выборы президента РФ начнутся с 15 марта этого года. Они будут продолжаться в течение трёх дней. Свои кандидатуры на пост главы страны выдвинули одиннадцать человек. Владимир Путин заявил, что примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. К настоящему времени на площадках "Единой России" уже собрали около миллиона подписей за выдвижение Путина.
ТАСС / Сергей Карпухин / POOL