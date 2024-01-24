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24 января, 06:57

Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах президента России

Песков: Путин ещё не принял решение, как именно будет голосовать на выборах

Действующий президент РФ Владимир Путин в настоящее время не определился, как именно он будет голосовать на предстоящих выборах президента России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах президента России. Видео © Telegram / SHOT

"Ещё рано об этом говорить", — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, как именно будет голосовать Владимир Путин — электронно или пойдёт на избирательный участок.

Ассамблея народов России включилась в наблюдение за выборами президента РФ
Ассамблея народов России включилась в наблюдение за выборами президента РФ

Напомним, выборы президента РФ начнутся с 15 марта этого года. Они будут продолжаться в течение трёх дней. Свои кандидатуры на пост главы страны выдвинули одиннадцать человек. Владимир Путин заявил, что примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. К настоящему времени на площадках "Единой России" уже собрали около миллиона подписей за выдвижение Путина.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин / POOL

Ян Поланин
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