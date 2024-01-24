Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах президента России

Действующий президент РФ Владимир Путин в настоящее время не определился, как именно он будет голосовать на предстоящих выборах президента России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

"Ещё рано об этом говорить", — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, как именно будет голосовать Владимир Путин — электронно или пойдёт на избирательный участок.