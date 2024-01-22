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22 января, 08:37

Избирательный штаб Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимо

В поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо. Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

В поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо. Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

В Центризбирком поступили подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента, которые пройдут 15–17 марта. Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо предоставить не менее 300 тысяч подписей, но в поддержку Путина собрали в десять раз больше, чем необходимо. Представители штаба привезли в здание ЦИК 95 коробок с подписями, а чтобы занесли их в комиссию, понадобились усилия 15 волонтёров.

"На сегодняшний день собрано в десять раз больше подписей, чем необходимо по закону. Вы знаете, такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата", — сообщил сопредседатель штаба Владимир Машков.

ТАСС уточняет, что Владимир Путин первым из восьми участников президентской гонки представил в ЦИК подписные листы в свою поддержку.

Путин оставил послание для волонтёров своего предвыборного штаба
Путин оставил послание для волонтёров своего предвыборного штаба

Напомним, что действующий глава государства объявил о намерении пойти на новый срок, он баллотируется в качестве самовыдвиженца. Сами выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Марина Калегина
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