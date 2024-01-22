Избирательный штаб Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимо
В поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо. Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
В Центризбирком поступили подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента, которые пройдут 15–17 марта. Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо предоставить не менее 300 тысяч подписей, но в поддержку Путина собрали в десять раз больше, чем необходимо. Представители штаба привезли в здание ЦИК 95 коробок с подписями, а чтобы занесли их в комиссию, понадобились усилия 15 волонтёров.
"На сегодняшний день собрано в десять раз больше подписей, чем необходимо по закону. Вы знаете, такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата", — сообщил сопредседатель штаба Владимир Машков.
ТАСС уточняет, что Владимир Путин первым из восьми участников президентской гонки представил в ЦИК подписные листы в свою поддержку.
Напомним, что действующий глава государства объявил о намерении пойти на новый срок, он баллотируется в качестве самовыдвиженца. Сами выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.