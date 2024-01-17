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17 января, 15:29

Путин оставил послание для волонтёров своего предвыборного штаба

Владимир Путин оставил на маркерной доске пожелания для волонтёров и работников своего предвыборного штаба, который он посетил в среду, 17 января.

"Хочу поблагодарить вас за совместную работу, пожалуй, так и напишу", — сказал кандидат на пост главы государства на выборах 2024 года.

Общаясь с волонтёрами, Путин отметил, что в стенах штаба собрались очень разные люди с непохожими судьбами, но всех их объединяет общая задача — укрепление Отечества.

Путин оставил на маркерной доске послание для волонтёров и работников своего предвыборного штаба: "Спасибо за совместную работу, за поддержку. Только вперёд!" Видео © LIFE

Напомним, Владимир Путин сегодня провёл первое мероприятие в качестве кандидата в президенты России: он приехал в свой избирательный штаб, который находится в Гостином Дворе в Москве. Путин встретился с сопредседателями штаба — народным артистом России Владимиром Машковым, главврачом Московской городской больницы № 52 Марьяной Лысенко и спикером Парламента ДНР, комбатом "Спарты" Артёмом Жогой.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина
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