Путин оставил послание для волонтёров своего предвыборного штаба

Владимир Путин оставил на маркерной доске пожелания для волонтёров и работников своего предвыборного штаба, который он посетил в среду, 17 января.

"Хочу поблагодарить вас за совместную работу, пожалуй, так и напишу", — сказал кандидат на пост главы государства на выборах 2024 года.

Общаясь с волонтёрами, Путин отметил, что в стенах штаба собрались очень разные люди с непохожими судьбами, но всех их объединяет общая задача — укрепление Отечества.

Путин оставил на маркерной доске послание для волонтёров и работников своего предвыборного штаба: "Спасибо за совместную работу, за поддержку. Только вперёд!" Видео © LIFE