Путин проводит первое мероприятие в качестве кандидата в президенты России
Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе
Владимир Путин проводит первое мероприятие в качестве кандидата в президенты России: он приехал в свой избирательный штаб, который находится в Гостином дворе в Москве.
Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе. Видео © LIFE
Путин встретился с сопредседателями штаба — народным артистом России Владимиром Машковым, главврачом Московской городской больницы № 52 Марьяной Лысенко и спикером парламента ДНР — комбатом "Спарты" Артёмом Жогой.
"Для нас всех эта деятельность новая, но мы взялись за неё нашим дружным коллективом очень активно, во-первых, в полной уверенности в нашей общей и вашей победе", — сказал в начале встречи Машков.
Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимает участие в работе штаба, волонтёров, особенно в новых регионах, что требует не только сил, но и мужества. Затем президент встретился и пообщался с волонтёрами в штабе.
Напомним, что действующий глава государства объявил о намерении пойти на новый срок, он баллотируется в качестве самовыдвиженца. На данный момент Владимир Путин уже подал документы в Центризбирком, сейчас идёт сбор подписей в его поддержку — уже собрано более 2,5 миллиона, при том что по закону необходимо не менее 300 тысяч. Сами выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года, в избирательной кампании участвуют 11 кандидатов.
LIFE