Владимир Путин проводит первое мероприятие в качестве кандидата в президенты России: он приехал в свой избирательный штаб, который находится в Гостином дворе в Москве.

Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе. Видео © LIFE

Путин встретился с сопредседателями штаба — народным артистом России Владимиром Машковым, главврачом Московской городской больницы № 52 Марьяной Лысенко и спикером парламента ДНР — комбатом "Спарты" Артёмом Жогой.

"Для нас всех эта деятельность новая, но мы взялись за неё нашим дружным коллективом очень активно, во-первых, в полной уверенности в нашей общей и вашей победе", — сказал в начале встречи Машков.