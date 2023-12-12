Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о совместных учебно-боевых центрах

ГИБДД Москвы: Во флагманских МФЦ возобновлена выдача прав и регистрация авто

Колл-центр принял более миллиона вопросов к прямой линии с Путиным

Пять ивановских школьников провалились в дыру на дороге и обварились в кипятке

В Москве госпитализировали жену первого президента России Бориса Ельцина

Выпущенная ВСУ ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областью

Политики США перед новогодними каникулами проголосуют об импичменте Байдена

Прошла в сантиметрах: Президенту Аргентины едва не размозжили голову стеклянной бутылкой

Жилая многоэтажка частично обрушилась на севере Нью-Йорка

Президент Польши Дуда приведёт нового премьера Туска к присяге 13 декабря

Правящая партия Азербайджана выдвинула Алиева кандидатом в президенты

12 декабря, 07:38
<p>Ильхам Алиев. Фото © ТАСС / Сергей Булкин</p>

Ильхам Алиев. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" выдвинула нынешнего лидера страны Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах, которые пройдут 7 февраля 2024 года.

"На предстоящих внеочередных выборах нашим кандидатом будет действующий президент Ильхам Алиев", — рассказал журналистам зампредседателя партии Таир Будагов.

Ильхам Алиев — сын и преемник третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева, занимает пост главы государства уже 20 лет — с 2003 года. Четырежды побеждал на президентских выборах (в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах).

Алиев заявил, что Азербайджану не нужна новая война с Арменией

Алиев заявил, что Азербайджану не нужна новая война с Арменией

Напомним, что в 2024 году президентские выборы состоятся и в нашей стране. Голосование пройдёт в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта. 8 декабря о намерении баллотироваться объявил президент РФ Владимир Путин, а 9 декабря прошло первое собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом. Следующее собрание пройдёт 16 декабря в парке "Зарядье".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!