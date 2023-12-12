Правящая партия Азербайджана выдвинула Алиева кандидатом в президенты
Ильхам Алиев. Фото © ТАСС / Сергей Булкин
Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" выдвинула нынешнего лидера страны Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах, которые пройдут 7 февраля 2024 года.
"На предстоящих внеочередных выборах нашим кандидатом будет действующий президент Ильхам Алиев", — рассказал журналистам зампредседателя партии Таир Будагов.
Ильхам Алиев — сын и преемник третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева, занимает пост главы государства уже 20 лет — с 2003 года. Четырежды побеждал на президентских выборах (в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах).
Напомним, что в 2024 году президентские выборы состоятся и в нашей стране. Голосование пройдёт в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта. 8 декабря о намерении баллотироваться объявил президент РФ Владимир Путин, а 9 декабря прошло первое собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом. Следующее собрание пройдёт 16 декабря в парке "Зарядье".