Правящая партия Азербайджана выдвинула Алиева кандидатом в президенты

Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" выдвинула нынешнего лидера страны Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах, которые пройдут 7 февраля 2024 года.

Ильхам Алиев — сын и преемник третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева, занимает пост главы государства уже 20 лет — с 2003 года. Четырежды побеждал на президентских выборах (в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах).