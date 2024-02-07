Появились результаты экзитполов досрочных выборов президента Азербайджана

Действующий лидер Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на досрочных выборах президента республики. По данным экзитпола, проведённого Oracle Advisory Group совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, голоса за него отдали 93,9% избирателей. Эта информация была получена в результате опроса 63 тысяч избирателей. Сюда же вошли показатели, полученные в Нагорном Карабахе.

Примечательно, что никто из остальных кандидатов на пост главы Азербайджана не набрал более двух процентов. Свыше одного процента — у Захида Оруджа (1,8%), Фазиля Мустафы (1,5%) и Гудрата Гасангулиева (1,2%). Избирательные участки в Азербайджане закрылись в 19 часов (18:00 по мск).

Напомним, сегодня, 7 февраля, в Азербайджане стартовало голосование на внеочередных президентских выборах. Свои голоса могут отдать шесть миллионов человек, в том числе жители Нагорного Карабаха. В бюллетенях представлены семь кандидатов, включая Алиева, который выдвигается на этот пост в пятый раз.