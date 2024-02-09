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9 февраля, 07:39

Алиев официально победил на выборах президента Азербайджана

Алиев победил на выборах президента в Азербайджане после подсчёта 100% голосов

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на выборах главы государства, сообщили в пресс-службе Центризбиркома закавказской республики. За его кандидатуру высказались 92,12% избирателей.

"На текущий момент ЦИК завершила подсчёт голосов, после подсчёта 100% голосов… Ильхам Алиев набирает 92,12%", — говорится в сообщении.

Жители Азербайджана вышли на улицы праздновать победу Алиева на выборах президента
Жители Азербайджана вышли на улицы праздновать победу Алиева на выборах президента

Напомним, внеочередные выборы президента Азербайджана прошли 7 февраля. За кресло главы государства, помимо Ильхама Алиева, боролись ещё шесть кандидатов. Действующий лидер постсоветской республики сменил на этом посту своего отца Гейдара Алиева, руководившего страной с 1993 по 2003 год. Президент России Владимир Путин уже поздравил своего коллегу с очередной победой.

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President.az

Матвей Константинов
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