Алиев официально победил на выборах президента Азербайджана

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на выборах главы государства, сообщили в пресс-службе Центризбиркома закавказской республики. За его кандидатуру высказались 92,12% избирателей.

Напомним, внеочередные выборы президента Азербайджана прошли 7 февраля. За кресло главы государства, помимо Ильхама Алиева, боролись ещё шесть кандидатов. Действующий лидер постсоветской республики сменил на этом посту своего отца Гейдара Алиева, руководившего страной с 1993 по 2003 год. Президент России Владимир Путин уже поздравил своего коллегу с очередной победой.