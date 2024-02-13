Азербайджан провёл "операцию возмездия" в ответ на действия Армении
Пограничная служба Азербайджана заявила о проведении 13 февраля "операции возмездия" в ответ на действия Вооружённых сил Армении. Об этом сообщила пресс-служба пограничников.
"В ответ на вчерашнюю провокацию Вооружённых сил Армении был полностью уничтожен боевой пост вблизи населённого пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда накануне снайперским огнём был ранен азербайджанский военный", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле своих позиций у приграничного села Неркин Ханд Сюникской области. По данным Еревана, двое армянских военных погибли. Тем временем Минобороны Азербайджана заявило, что это с территории Армении были обстреляны позиции сил республики на границе в районе Товузского района.
ТАСС / Валерий Шарифулин