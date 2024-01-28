Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении
Армения предложила Азербайджану заключить пакт о ненападении и соглашение о взаимном контроле над вооружениями, если процесс подписания мирного договора затянется. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая на мероприятии по случаю Дня армянской армии, отмечаемого 28 января.
"Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займёт больше времени, чем ожидалось", — сказал армянский премьер.
Он отметил, что у Армении нет территориальных претензий, кроме своей суверенной территории, и никто не может претендовать на земли республики. В связи с этим Ереван предложил Баку несколько механизмов гарантий безопасности. В частности, речь идёт о зеркальном отводе войск от административной границы бывших Армянской ССР и Азербайджанской ССР. В заключение Пашинян подчеркнул, что армяне привержены мирной повестке дня и не собираются отступать от неё.
Ранее Лайф писал, что Пашинян заподозрил Баку в подготовке к новой военной агрессии. Причём до этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не собирается враждовать с Ереваном. По его словам, Баку уже восстановил историческую справедливость.
Напомним, 19 сентября 2023 года Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В результате Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекратила своё существование 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион, а Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах.
ТАСС / Александр Патрин