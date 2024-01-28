Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении

Армения предложила Азербайджану заключить пакт о ненападении и соглашение о взаимном контроле над вооружениями, если процесс подписания мирного договора затянется. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая на мероприятии по случаю Дня армянской армии, отмечаемого 28 января.

"Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займёт больше времени, чем ожидалось", — сказал армянский премьер.

Он отметил, что у Армении нет территориальных претензий, кроме своей суверенной территории, и никто не может претендовать на земли республики. В связи с этим Ереван предложил Баку несколько механизмов гарантий безопасности. В частности, речь идёт о зеркальном отводе войск от административной границы бывших Армянской ССР и Азербайджанской ССР. В заключение Пашинян подчеркнул, что армяне привержены мирной повестке дня и не собираются отступать от неё.