Регион

Уведомления отключены

28 января, 17:53

Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении

Армения предложила Азербайджану заключить пакт о ненападении и соглашение о взаимном контроле над вооружениями, если процесс подписания мирного договора затянется. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая на мероприятии по случаю Дня армянской армии, отмечаемого 28 января.

"Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займёт больше времени, чем ожидалось", — сказал армянский премьер.

Он отметил, что у Армении нет территориальных претензий, кроме своей суверенной территории, и никто не может претендовать на земли республики. В связи с этим Ереван предложил Баку несколько механизмов гарантий безопасности. В частности, речь идёт о зеркальном отводе войск от административной границы бывших Армянской ССР и Азербайджанской ССР. В заключение Пашинян подчеркнул, что армяне привержены мирной повестке дня и не собираются отступать от неё.

В Баку заявили об "ощутимом прогрессе" в подготовке мирного договора с Ереваном
В Баку заявили об "ощутимом прогрессе" в подготовке мирного договора с Ереваном

Ранее Лайф писал, что Пашинян заподозрил Баку в подготовке к новой военной агрессии. Причём до этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не собирается враждовать с Ереваном. По его словам, Баку уже восстановил историческую справедливость.

Напомним, 19 сентября 2023 года Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В результате Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекратила своё существование 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион, а Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах.

Обложка ©

ТАСС / Александр Патрин

Наталья Исакова
  • Новости
  • Армения
  • Азербайджан
  • Никол Пашинян
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров