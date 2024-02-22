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Азербайджан обвинил Макрона в коварстве из-за Армении

МИД Азербайджана обвинил Макрона в предвзятости и поддержке Армении

22 февраля, 09:28
Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld

Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld

Азербайджанский МИД обвинил в поддержке Армении президента Франции Эмманюэля Макрона, с которым ранее выступил на пресс-конференции в Париже армянский премьер Никол Пашинян.

"Решительно осуждаем заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, в которых он необоснованно обвиняет Азербайджан и в одностороннем порядке защищает Армению", отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Баку возмущён тем, что Макрон увидел нарушения прав армян, но не заметил того факта, что азербайджанцы были изгнаны со своих земель более 30 лет назад и подвергались постоянным нападкам и агрессии. В Азербайджане напомнили Макрону, что армяне во время событий 2023 года добровольно покинули занятые территории.

МИД уверен, что Франция голословно обвиняет Баку якобы в "непропорциональных ответных мерах на действия Армении", которые произошли 13 февраля. Азербайджан призвал Макрона перестать предвзято оценивать ситуацию, а политику Франции назвал коварной, так как она мешает урегулированию ситуации в регионе.

Пашинян: Армения и Азербайджан привержены ранее достигнутым договорённостям
Пашинян: Армения и Азербайджан привержены ранее достигнутым договорённостям

Ранее сообщалось об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе после обстрела на участке села Неркин Ханд Сюникской области. После чего пограничная служба Азербайджана заявила о проведении 13 февраля "операции возмездия" в ответ на действия военнослужащих Армении.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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