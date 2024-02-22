Азербайджан обвинил Макрона в коварстве из-за Армении МИД Азербайджана обвинил Макрона в предвзятости и поддержке Армении 22 февраля, 09:28 Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld

Азербайджанский МИД обвинил в поддержке Армении президента Франции Эмманюэля Макрона, с которым ранее выступил на пресс-конференции в Париже армянский премьер Никол Пашинян.

"Решительно осуждаем заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, в которых он необоснованно обвиняет Азербайджан и в одностороннем порядке защищает Армению", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Баку возмущён тем, что Макрон увидел нарушения прав армян, но не заметил того факта, что азербайджанцы были изгнаны со своих земель более 30 лет назад и подвергались постоянным нападкам и агрессии. В Азербайджане напомнили Макрону, что армяне во время событий 2023 года добровольно покинули занятые территории.

МИД уверен, что Франция голословно обвиняет Баку якобы в "непропорциональных ответных мерах на действия Армении", которые произошли 13 февраля. Азербайджан призвал Макрона перестать предвзято оценивать ситуацию, а политику Франции назвал коварной, так как она мешает урегулированию ситуации в регионе.

Авторы Татьяна Миссуми