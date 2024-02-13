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13 февраля, 08:49

В Армении заявили о четверых военных, погибших на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении сообщило о четверых погибших военных в результате обстрела со стороны Азербайджана на границе, ещё один ранен.

"13 февраля в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе Неркин Ханд (Сюникская область), с армянской стороны четверо погибших и один раненый", — говорится в сообщении ведомства.

Состояние раненого оценивается как средней тяжести.

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Напомним, накануне Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле своих позиций у приграничного села Неркин Ханд Сюникской области. Изначально Ереван сообщил о двух погибших военных. Тем временем Минобороны Азербайджана заявило, что это с территории Армении были обстреляны позиции сил республики, также азербайджанские пограничники заявили о проведении 13 февраля "операции возмездия".

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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