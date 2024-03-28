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27 марта, 21:43

"Просто бред": Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО

Путин: Россия не собирается воевать с НАТО

Россия не собирается воевать с НАТО, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с лётчиками по итогам посещения 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Торжке Тверской области.

Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО. Видео © Life.ru

Глава государства привёл данные, согласно которым в 2022 году США истратили на военные расходы около 811 миллиардов долларов. При этом Россия на это потратила 72 миллиарда.

"Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну это просто бред", — пояснил Путин.

Также российский лидер вспомнил заявления некоторых политиков о возможности нападения России на другие страны, например на Прибалтику. По его словам, сообщения о том, что Москва намерена воевать с Европой, — чушь и запугивание населения "российской угрозой".

"Это полная чушь — возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, ещё там всё чехов пугают. Просто бред. Очередной способ обмануть своё население и просто выбить дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах", — заявил Путин.

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Ранее об угрозе, которая якобы исходит от России в сторону НАТО, заговорил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, назвав её причиной увеличить военные расходы. В то же время он считает, что опасности непосредственно для Дании нет, однако ей могут грозить атаки гибридного характера. Затем генсек альянса Йенс Столтенберг призвал готовиться к многолетней конфронтации с Россией. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что не собирается воевать с НАТО.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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