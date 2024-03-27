В Лондоне признали, что британская армия не продержится и трёх месяцев в конфликте с РФ

В случае реального конфликта с Россией британская армия продержится всего два месяца, пишет Telegraph со ссылкой на военных чиновников Соединённого Королевства. Указывается, что это подтвердил замначальника штаба Роберт Магоуэн, отвечавший на соответствующий вопрос бывшего парламентского заместителя госсекретаря по вооружённым силам Марка Франсуа.

По данным СМИ, другие причастные к армии придерживаются того же мнения. Причину они видят в сокращении государственных расходов на вооружённые силы и нехватке личного состава.