В Лондоне констатировали переход мира из послевоенной в довоенную эпоху

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил о переходе мира из послевоенной в довоенную эпоху. Речь об этом зашла в его авторской колонке для газеты The Telegraph. Сама статья Шэппса тем не менее достаточно оптимистична. Североатлантический альянс, по убеждению министра, сегодня "больше и сильнее, чем когда-либо". Ну а ведущую роль в обеспечении мировой безопасности британский политик-консерватор отвёл, разумеется, Лондону.