В Лондоне констатировали переход мира из послевоенной в довоенную эпоху
Глава Минобороны Британии Грант Шэппс: Мир перешёл в довоенную эпоху
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил о переходе мира из послевоенной в довоенную эпоху. Речь об этом зашла в его авторской колонке для газеты The Telegraph. Сама статья Шэппса тем не менее достаточно оптимистична. Североатлантический альянс, по убеждению министра, сегодня "больше и сильнее, чем когда-либо". Ну а ведущую роль в обеспечении мировой безопасности британский политик-консерватор отвёл, разумеется, Лондону.
"Великобритания всегда была и остаётся главной движущей силой в НАТО и гордится этим", — написал Шэппс в своей колонке.
Ранее в российском МИД заявили, что отношения России и Североатлантического альянса опустились до минимальной исторической отметки, переплюнув обострение времён холодной войны. А президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл численность сил НАТО, стянутых к границам Союзного государства. Так, у наших рубежей на данный момент находится около 32 тысяч военнослужащих и множество военной техники.
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