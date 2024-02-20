Лукашенко указал на массовое скопление войск НАТО у границ России и Белоруссии

К границам России и Белоруссии в рамках учений Североатлантического альянса, проводимых в Европе, стянуто около 32 тысяч военнослужащих контингентов Объединённых вооружённых сил НАТО и США. Об этом заявил президент соседней республики Александр Лукашенко.

"Более тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и миномётов, 235 самолётов и вертолётов", — добавил он в ходе совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

По словам Лукашенко, на данный момент Белоруссия фактически находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса, в котором используются старые методы устрашения. Причём США только продолжат расширять НАТО, втягивая в альянс Молдавию, Грузию, Сербию, а также Боснию и Герцеговину.

Глава государства отметил, что сегодня почти все европейские лидеры "превратились в подданных США". Лукашенко указал, что политика и интересы Вашингтона доминируют на территории Евросоюза. Учитывая вышесказанное, белорусский лидер поручил Минобороны страны в 2024 году качественно преобразовать Вооружённые силы и совершенствовать систему обороны, причём приоритетное внимание он призвал уделять подготовке воинских частей.