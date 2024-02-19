В Финляндии после вступления в НАТО начали массово увольняться военные

В Финляндии происходит массовое увольнение военных. Об этом пишет местное издание Helsingin Sanomat.

"В феврале число увольняющихся из резерва сил обороны выросло настолько, что всем желающим не хватает мест для завершения обучения", — говорится в сообщении.

С начала года из резерва в общей сложности уволилось 1435 резервистов. Из них 1200 — в феврале. Показатель за весь прошлый год составил 1650.