В Финляндии после вступления в НАТО начали массово увольняться военные
Helsingin Sanomat: В Финляндии начали массово увольняться военные
В Финляндии происходит массовое увольнение военных. Об этом пишет местное издание Helsingin Sanomat.
"В феврале число увольняющихся из резерва сил обороны выросло настолько, что всем желающим не хватает мест для завершения обучения", — говорится в сообщении.
С начала года из резерва в общей сложности уволилось 1435 резервистов. Из них 1200 — в феврале. Показатель за весь прошлый год составил 1650.
Уволившийся из резерва должен пройти пятидневную дополнительную подготовку по гражданской службе. Сейчас число отставников настолько велико, что учебные курсы на этот год уже заполнены. По словам директора Центра гражданской службы Микко Рейонена, в 2024 году запланировано 44 дополнительных курса переподготовки, на которых доступно только 30 мест.
Напомним, в июле Финляндия окончательно вступила в НАТО. Но пока её присутствие в альянсе носит формальный характер. Министр обороны России Сергей Шойгу уже предупреждал, что евроатлантическая интеграция Финляндии и Швеции является серьёзным дестабилизирующим фактором, а сам альянс, по его словам, может разместить там своё ударное вооружение. Кроме того, СМИ узнали, что Хельсинки намерен модернизировать железную дорогу, чтобы ускорить переброску натовских войск к границе России.
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