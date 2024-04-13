"Большие потери": Экс-сотрудник Пентагона предупредил НАТО, что воевать на Украине — плохая идея
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: НАТО предложило Киеву безумный план контрнаступа
НАТО изначально предложило Украине "сумасшедший" план контрнаступления. Об этом в статье для Weapons and Strategy заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
"В последнее время много пишут о том, что крупное контрнаступление ВСУ провалилось потому, что украинцы не последовали указаниям своих старших братьев из НАТО... Однако план США и НАТО был сумасшедшим с самого начала", — пишет он.
Дело в том, что план альянса предполагал ведение боевых действий без воздушного прикрытия и с несовершенными системами ПВО, которые ВС РФ успели ликвидировать. На этом фоне обрушившаяся после провала контрнаступа западная критика стала для ВСУ оскорблением, указывает эксперт.
В свою очередь, НАТО значительно истощило свои запасы оружия, в том числе средств ПВО, танков, боевых машин пехоты и боеприпасов, что подвергает членов альянса большому риску. Это "не умерило энтузиазма некоторых европейцев" — президента Франции Эмманюэля Макрона, говорящего об отправке войск на Украину. Однако они, констатировал Брайен, окажутся не сильнее ВСУ.
"Войска НАТО, конечно, не будут иметь особых преимуществ перед своими украинскими коллегами. В бою НАТО придётся ожидать больших потерь", — добавил он.
Напомним, по словам Эмманюэля Макрона, Запад обсуждает возможность отправки своих войск на Украину. Это заявление вызвало целую волну опровержений от коллег французского лидера по альянсу, а генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что разговоров об этом не ведётся. Тем не менее в МИД России подчёркивали, что наша страна готова к любому развитию событий.
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