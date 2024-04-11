Пентагон признал, что РФ производит в три раза больше боеприпасов, чем страны НАТО
В России очень хорошо налажено производство артиллерийских снарядов, Москва изготавливает намного больше боеприпасов, чем страны – члены НАТО, заявил главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе американский генерал Кристофер Каволи.
Такое заявление он сделал в ходе слушаний в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса США. Ему задали вопрос о том, действительно ли Россия обходит Украину, имея преимущество три к одному в производстве боеприпасов. На что военачальник ответил: "Нет, они [Россия] имеют преимущество три к одному над странами Организации Североатлантического договора".
Помимо того, Каволи добавил, что Вашингтону стоит предоставить украинской стороне ещё больше вариантов тактических баллистических ракет ATACMS.
А ранее в Пентагоне признали, что видят постепенное продвижение Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции. При этом министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин отметил, что представители киевского режима уверены в своей способности "защитить суверенную территорию и удержать линию фронта".
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