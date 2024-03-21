В США признали, что Россия после СВО восстановит военную мощь гораздо быстрее, чем Европа

После окончания специальной военной операции (СВО) Россия восстановит свою армию гораздо быстрее стран Европы. К такому выводу пришли аналитики The Wall Street Journal.

Старому Свету, как утверждают авторы статьи, понадобится минимум 20 лет для создания адекватных сил, которые могли бы противостоять России. А вот нашей стране на восстановление военной мощи эксперты отвели всего несколько лет.