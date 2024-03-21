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21 марта, 08:12

В США признали, что Россия после СВО восстановит военную мощь гораздо быстрее, чем Европа

The Wall Street Journal: Россия после СВО восстановит свою армию быстрее Европы

После окончания специальной военной операции (СВО) Россия восстановит свою армию гораздо быстрее стран Европы. К такому выводу пришли аналитики The Wall Street Journal.

Старому Свету, как утверждают авторы статьи, понадобится минимум 20 лет для создания адекватных сил, которые могли бы противостоять России. А вот нашей стране на восстановление военной мощи эксперты отвели всего несколько лет.

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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин признался, что встревожен ежедневными сообщениями об успехах Российской армии в зоне СВО. Он отметил, что без поддержки Вашингтона украинские военные продолжат терять в мощности артиллерии и столкнутся с опасностью из-за недостатка "адекватных систем ПВО".

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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