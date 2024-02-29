"Очень тревожно": В Пентагоне испугались успехов Армии России

Глава Пентагона Ллойд Остин признался, что встревожен ежедневными сообщениями об успехах ВС РФ в зоне специальной военной операции. Он отметил, что без поддержки от Вашингтона украинские военные могут продолжать терять позиции в артиллерии и столкнуться с опасностью из-за недостатка "адекватных систем ПВО".

"Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно", — подчеркнул он в ходе слушаний в Конгрессе.