"Очень тревожно": В Пентагоне испугались успехов Армии России
Глава Пентагона Остин назвал ежедневные успехи ВС РФ в зоне СВО очень тревожными
Глава Пентагона Ллойд Остин признался, что встревожен ежедневными сообщениями об успехах ВС РФ в зоне специальной военной операции. Он отметил, что без поддержки от Вашингтона украинские военные могут продолжать терять позиции в артиллерии и столкнуться с опасностью из-за недостатка "адекватных систем ПВО".
"Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно", — подчеркнул он в ходе слушаний в Конгрессе.
Так, ранее Life.ru писал, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил скопление сил ВСУ под Купянском. Это было сделано при помощи фугасных бомб с универсальным модулем коррекции. В связи с этим киевский режим эвакуировал из области все госучреждения.
ТАСС / AP / Kevin Wolf