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29 февраля, 17:57

"Очень тревожно": В Пентагоне испугались успехов Армии России

Глава Пентагона Остин назвал ежедневные успехи ВС РФ в зоне СВО очень тревожными

Глава Пентагона Ллойд Остин признался, что встревожен ежедневными сообщениями об успехах ВС РФ в зоне специальной военной операции. Он отметил, что без поддержки от Вашингтона украинские военные могут продолжать терять позиции в артиллерии и столкнуться с опасностью из-за недостатка "адекватных систем ПВО".

"Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно", — подчеркнул он в ходе слушаний в Конгрессе.

Шойгу в зоне СВО доложили о продвижении на 10 км под Авдеевкой и показали натовские трофеи
Шойгу в зоне СВО доложили о продвижении на 10 км под Авдеевкой и показали натовские трофеи

Так, ранее Life.ru писал, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил скопление сил ВСУ под Купянском. Это было сделано при помощи фугасных бомб с универсальным модулем коррекции. В связи с этим киевский режим эвакуировал из области все госучреждения.

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ТАСС / AP / Kevin Wolf

Александра Мышляева
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