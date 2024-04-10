МИД заверил, что Россия готова к любому развитию событий на фоне угроз о войсках НАТО на Украине

Россия готова к любому развитию событий в связи с возможной отправкой западных войск на Украину. Такое заявление сделала на брифинге в среду, 10 апреля, официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что Москва не запрашивала и не собирается запрашивать у Парижа каких-либо разъяснений по поводу высказываний Эмманюэля Макрона по этому поводу. Вместе с тем Захарова обратила внимание, как эту инициативу встретили его союзники по ЕС и НАТО, которые ясно дали понять, что "под этим не подписывались и не понимают, о чём идёт речь".

"Заявления Макрона вызвали отторжение со стороны подавляющего большинства французских граждан, которые тоже не желают превращаться в пушечное мясо по примеру граждан Украины для режима Владимира Зеленского ради опасных геополитических амбиций правящих западных элит", — резюмировала Захарова.

Спикер МИД добавила, что российская сторона приняла эти агрессивные заявления к сведению, готова к любому развитию событий и свою позицию ясно обозначила.