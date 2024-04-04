Великобритания, Франция и страны Северной Европы тайно готовятся к отправке войск на Украину. Уверенность в этом выразил консультант Госдепа США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd. По его словам, на эту хитрость руководству НАТО пришлось пойти, потому что Киев столкнулся с катастрофичной нехваткой кадров. Если ситуацию не исправить, альянс ждёт сокрушительное поражение на Украине, убеждён эксперт.

"Британцы, французы и страны Северной Европы готовятся к тайной отправке не только небольших элитных подразделений, но и вспомогательного и технического персонала, который может оставаться вдали от передовой", — считает Люттвак.