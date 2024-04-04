Консультант Госдепа назвал страны НАТО, которые готовятся тайно отправить войска на Украину
Консультант Госдепа Люттвак: В НАТО тайно готовят отправку войск на Украину
Великобритания, Франция и страны Северной Европы тайно готовятся к отправке войск на Украину. Уверенность в этом выразил консультант Госдепа США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd. По его словам, на эту хитрость руководству НАТО пришлось пойти, потому что Киев столкнулся с катастрофичной нехваткой кадров. Если ситуацию не исправить, альянс ждёт сокрушительное поражение на Украине, убеждён эксперт.
"Британцы, французы и страны Северной Европы готовятся к тайной отправке не только небольших элитных подразделений, но и вспомогательного и технического персонала, который может оставаться вдали от передовой", — считает Люттвак.
Напомним, что первым о возможной отправке контингента НАТО на Украину высказался президент Франции Эмманюэль Макрон. И хотя многие члены альянса сперва отвергли эту идею, среди союзников Парижа появляется всё больше голосов, которые готовы в перспективе поддержать эту идею. На официальном уровне руководство альянса всё отрицает. Так и вчера генсек Столтенберг заявил, что НАТО не ведёт обсуждений по поводу присутствия военных альянса на Украине, речь по-прежнему идёт лишь о поставках вооружений.
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