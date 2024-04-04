МИД увидел угрозу выхода конфликта на Украине за географические рамки после слов Макрона

Конфликт на Украине может выйти за текущие географические рамки, если хотя бы одна из стран НАТО позволит себе поддаться авантюризму, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя скандальные высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск альянса в Незалежную.

"В результате авантюрных действий даже одной-двух стран – членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", — объяснил замминистра в интервью РИА "Новости".