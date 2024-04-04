МИД увидел угрозу выхода конфликта на Украине за географические рамки после слов Макрона
Замглавы МИД Грушко допустил выход кризиса на Украине за географические рамки
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Emmanuel Macron
Конфликт на Украине может выйти за текущие географические рамки, если хотя бы одна из стран НАТО позволит себе поддаться авантюризму, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя скандальные высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск альянса в Незалежную.
"В результате авантюрных действий даже одной-двух стран – членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", — объяснил замминистра в интервью РИА "Новости".
Грушко считает подобные тезисы со стороны Макрона недопустимыми. Он подчеркнул, что Москва не оставит без ответа любую угрозу со стороны Североатлантического альянса.
Напомним, в последнее время со стороны французского президента всё чаще звучат громкие заявления о России и конфликте на Украине. Начало им положило резонансное высказывание о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. Но позже Макрон снова не исключил отправку своих солдат в Незалежную. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что президент Франции бравирует такими заявлениями, чтобы понравиться США.