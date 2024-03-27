СМИ узнали о жёсткой реакции американских чиновников на заявления Макрона о войсках на Украине

Громкие заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных военных на Украину разгневали американские власти. Об этом узнало агентство Bloomberg.

По данным неназванного американского чиновника, неоднозначные комментарии Макрона вызвали "мгновенный и очень публичный упрёк со стороны канцлера Германии Олафа Шольца", а также разгневали чиновников в США. В частном порядке они говорят, что отправка войск на Украину может спровоцировать столкновение с Москвой.