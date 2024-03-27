СМИ узнали о жёсткой реакции американских чиновников на заявления Макрона о войсках на Украине
Bloomberg: Слова Макрона об отправке войск в Киев разгневали чиновников в США
Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС/Zuma
Громкие заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных военных на Украину разгневали американские власти. Об этом узнало агентство Bloomberg.
По данным неназванного американского чиновника, неоднозначные комментарии Макрона вызвали "мгновенный и очень публичный упрёк со стороны канцлера Германии Олафа Шольца", а также разгневали чиновников в США. В частном порядке они говорят, что отправка войск на Украину может спровоцировать столкновение с Москвой.
Напомним, в последние дни со стороны французского лидера всё чаще звучат громкие заявления о России и конфликте на Украине. Начало им положило резонансное высказывание о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. Но позже Макрон снова не исключил отправку своих солдат в Незалежную. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что президент Франции бравирует такими заявлениями, чтобы понравиться США.