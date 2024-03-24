Лавров разгадал печальную цель слов Макрона о войсках НАТО в Киеве Лавров: Макрон говорит об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США 24 марта, 11:03 Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон бравирует заявлениями о предполагаемой отправке войск на Украину ради того, чтобы понравиться США и подтолкнуть к активным действиям союзников по НАТО. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в документальном фильме "Белград" телеканала "Россия-1".

"Все разговоры президента Франции Макрона за последние несколько лет (а он периодически их оживлял в медийном пространстве) о создании некой стратегической автономии — всё это оказалось пшиком, извините за бытовое выражение. Никто сейчас не помышляет об этом", — отметил глава российского МИД.

Он напомнил, что сейчас Макрон очень настойчив в продвижении идеи об отправке войск на Украину, чтобы доказать Вашингтону свою верность. Солидарно с французским лидером и молодое поколение политической элиты в Прибалтике. А вот канцлер ФРГ Олаф Шольц сейчас осторожен, но это не нравится заокеанским партнёрам, добавил министр.

"Там много чего. Такая склочная организация. На первое место ставится не национальный интерес своих народов и государств, а личные политические узкокорыстные планы, устремления и интриги. Это печально", — отметил Лавров.

Он напомнил, что в Европе давно нет самостоятельных ярких политиков, которые думают об интересах собственного народа, а не пляшут под чужую дудку. Нынешним западным лидерам никогда не достичь уровня Шарля де Голля, Жака Ширака, Герхарда Шрёдера, Гельмута Коля, добавил министр.

"Европа полностью "легла" под США. Нет никакой самостоятельности", — резюмировал глава российского МИД.

Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность отправить сухопутные войска западных стран на Украину. Он заявил, что Запад сделает всё для того, чтобы Россия не победила в украинском конфликте. В Верховной раде поспешили добавить, что французские войска могут дислоцироваться на границе Украины с Белоруссией.

Авторы Татьяна Миссуми