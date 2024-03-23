Макрона уличили в блефе об отправке войск на Украину

Ни одна из стран НАТО, кроме США, не сможет отправить войска на Украину, поэтому слова президента Франции Эмманюэля Макрона останутся лишь обещанием. Этим мнением поделился член Изборского клуба военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Они просто к этому не готовы, у них нет такого количества снарядов, которые они могут в сутки выстреливать, нет такого количества артиллерии, которую они могут сконцентрировать. Просто отправка сама по себе… Красивая фраза "отправим 2 тысячи военнослужащих", она абсолютно пуста", — объяснил эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".

По его мнению, поведение президента Франции достаточно лицемерное, ведь совсем недавно он выступал посредником в беседах с российским лидером Владимиром Путиным и всегда был готов к диалогу, а сейчас "он вдруг стал вот такой, как бы правее и святее папы римского в военном отношении". Заявления Макрона связаны с тем, что Польша "задирает лапу и мочится" на Германию, поэтому Франция принимает меры и своими действиями пытается доказать, что она способна дать отпор, считает Шурыгин.