В НАТО сообщили, что не обсуждают отправку войск на Украину

НАТО не ведёт обсуждений по поводу присутствия военных альянса на Украине, речь по-прежнему идёт лишь о поставках вооружений. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, комментируя опасения Венгрии относительно того, что военно-политический блок станет непосредственным участником украинского конфликта.

"Мы не обсуждаем присутствие боевых подразделений на Украине, мы обсуждаем вопрос координации и доставки помощи на Украину, как в настоящее время это делают союзники по альянсу", — указал Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран – участниц НАТО.

По его словам, новые планы Североатлантического альянса по Украине не сделают организацию участником конфликта. Военный блок остаётся оборонным, утверждает политик.