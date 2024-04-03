В НАТО сообщили, что не обсуждают отправку войск на Украину
Столтенберг: НАТО не обсуждает присутствие своих боевых подразделений на Украине
НАТО не ведёт обсуждений по поводу присутствия военных альянса на Украине, речь по-прежнему идёт лишь о поставках вооружений. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, комментируя опасения Венгрии относительно того, что военно-политический блок станет непосредственным участником украинского конфликта.
"Мы не обсуждаем присутствие боевых подразделений на Украине, мы обсуждаем вопрос координации и доставки помощи на Украину, как в настоящее время это делают союзники по альянсу", — указал Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран – участниц НАТО.
По его словам, новые планы Североатлантического альянса по Украине не сделают организацию участником конфликта. Военный блок остаётся оборонным, утверждает политик.
"НАТО является и останется оборонным альянсом <…> НАТО также не является и не станет участником конфликта", — сказал Столтенберг.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. Но позже Макрон снова заговорил об этом. Будапешт выступил против отправки военного контингента альянса на Украину, так как это нарушило бы принятое около двух лет назад решение блока не становиться стороной конфликта. Там предупредили, что подобное решение поставит мир на порог третьей мировой войны. При этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто допустил, что некоторые европейские страны всё-таки отправят войска на Украину.
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