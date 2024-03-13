Сийярто: Венгрия допускает, что несколько стран ЕС направят войска на Украину

Нельзя исключать, что некоторые страны Евросоюза могут отправить свои войска на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину, предупредив, что это нарушит красную линию НАТО, поскольку альянс изначально подчёркивал, что не является стороной конфликта.

"В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, полностью исключать это нельзя", — процитировало Сийярто агентство MTI.