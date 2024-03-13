Сийярто: Венгрия допускает, что несколько стран ЕС направят войска на Украину
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / Irena Iris Szewczyk
Нельзя исключать, что некоторые страны Евросоюза могут отправить свои войска на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину, предупредив, что это нарушит красную линию НАТО, поскольку альянс изначально подчёркивал, что не является стороной конфликта.
"В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, полностью исключать это нельзя", — процитировало Сийярто агентство MTI.
Министр заявил, что в русско-украинском конфликте не может быть победителей: Россия является ядерной державой и не потерпит поражения, а за Украиной стоит Запад, благодаря чему будет поддерживаться статус-кво. Венгерское руководство считает необходимым как можно скорее прекратить огонь и начать мирные переговоры.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину, однако лидеры других стран его не поддержали. Так, Швеция, Германия, Британия и США объявили, что не будут посылать своих бойцов на фронт. Макрон же сообщил, что в поддержке Украины Францией нет никаких лимитов, и 8 марта назвал условия для ввода войск в Незалежную. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал французскому президенту перед тем, как делать громкие заявления, консультироваться с членами альянса.