Немецкий генерал предупредил об опасных последствиях ввода войск НАТО на Украину

Ввод контингента Сухопутных войск блока НАТО на Украину не изменит положение дел в пользу Киева, а лишь усугубит ситуацию. Об этом рассказал генерал Бундесвера в отставке Эрхард Бюлер в эфире подкаста телерадиокомпании MDR.

"Развёртывание на Украине войск отдельных стран, с какой бы целью это ни было сделано, не улучшит ситуацию. Наоборот, она станет более сложной и неуправляемой", — считает офицер.