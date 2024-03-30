Немецкий генерал предупредил об опасных последствиях ввода войск НАТО на Украину
Немецкий генерал Бюлер: Ввод войск НАТО на Украину лишь усугубит ситуацию
Ввод контингента Сухопутных войск блока НАТО на Украину не изменит положение дел в пользу Киева, а лишь усугубит ситуацию. Об этом рассказал генерал Бундесвера в отставке Эрхард Бюлер в эфире подкаста телерадиокомпании MDR.
"Развёртывание на Украине войск отдельных стран, с какой бы целью это ни было сделано, не улучшит ситуацию. Наоборот, она станет более сложной и неуправляемой", — считает офицер.
По словам военного, альянс уже имеет негативный опыт операций, когда разные контингенты и руководство нескольких командных структур не могли наладить успешную координацию войск. Он призвал западных лидеров использовать риторику ввода войск на Украину лишь в качестве сдерживающего фактора, но не прибегать к реализации планов этого.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. Но позже французский лидер снова заговорил об этом. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Макрон бравирует такими заявлениями, чтобы понравиться США. А в Германии заявили, что удар со стороны ВС РФ по войскам Франции в случае, если те окажутся на Украине, не является поводом для коллективного ответа НАТО.
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