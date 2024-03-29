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В ФРГ оценили запуск 5-й статьи Устава НАТО при российском ударе по войскам Франции в Киеве

DPA: Удар РФ по силам Франции на Украине не повод для коллективного ответа НАТО

29 марта, 10:42
Войска НАТО могут поехать на Украину, но коллективной обороны альянса не будет. Обложка © freepik

Войска НАТО могут поехать на Украину, но коллективной обороны альянса не будет. Обложка © freepik

Если Россия нанесёт удар по военным НАТО, находящимся на территории Украины, то это не будет означать вступление в действие статьи 5 устава альянса, где говорится о коллективной обороне. Это объяснили эксперты немецкого парламента, комментируя желание Парижа отправить французские войска на помощь ВСУ.

"Если военные подразделения какого-либо государства – члена НАТО участвуют в коллективной самообороне в соответствии со статьёй 51 Устава ООН на стороне Украины в конфликте (между Россией и Украиной) и при этом во время боевых действий подвергаются удару другой стороны (России), то это не является основанием применения статьи 5 Устава НАТО", — цитирует DPA содержание экспертного доклада ФРГ.

В документе подчёркивается, что НАТО может дать коллективный ответ РФ только в случае, если Москва решит напрямую напасть на страну – участницу альянса. При этом Бундестаг в целом позитивно смотрит на намерение Франции отправить своих военных на Украину и считает это обоснованным с правовой точки зрения.

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Напомним, глава Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. Но позже французский лидер снова заговорил об этом. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Макрон бравирует такими заявлениями, чтобы понравиться США.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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