В ФРГ оценили запуск 5-й статьи Устава НАТО при российском ударе по войскам Франции в Киеве DPA: Удар РФ по силам Франции на Украине не повод для коллективного ответа НАТО 29 марта, 10:42 Войска НАТО могут поехать на Украину, но коллективной обороны альянса не будет. Обложка © freepik

Если Россия нанесёт удар по военным НАТО, находящимся на территории Украины, то это не будет означать вступление в действие статьи 5 устава альянса, где говорится о коллективной обороне. Это объяснили эксперты немецкого парламента, комментируя желание Парижа отправить французские войска на помощь ВСУ.

"Если военные подразделения какого-либо государства – члена НАТО участвуют в коллективной самообороне в соответствии со статьёй 51 Устава ООН на стороне Украины в конфликте (между Россией и Украиной) и при этом во время боевых действий подвергаются удару другой стороны (России), то это не является основанием применения статьи 5 Устава НАТО", — цитирует DPA содержание экспертного доклада ФРГ.

В документе подчёркивается, что НАТО может дать коллективный ответ РФ только в случае, если Москва решит напрямую напасть на страну – участницу альянса. При этом Бундестаг в целом позитивно смотрит на намерение Франции отправить своих военных на Украину и считает это обоснованным с правовой точки зрения.

Авторы Татьяна Миссуми