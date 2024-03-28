Во Франции признали низкий уровень подготовки военных для борьбы с Россией
Le Figaro: ВС Франции не справятся с российскими войсками на Украине
Российские войска превосходят по опыту и ресурсам французские вооружённые силы. Как считает обозреватель Le Figaro Рено Жирар, из-за этого Париж не сможет противостоять Москве на Украине.
В материале указано, что российские военнослужащие, в отличие от французских, принимали участие в полноценном военном конфликте, поэтому имеют некую боевую закалку. Войска Пятой республики, как утверждает аналитик, за последние десять лет проводили военные операции только против разгуливающих в обычных сандалиях исламских радикалов.
Жирар убеждён, что Париж проиграет Москве на Украине в случае прямого боевого столкновения не только из-за того, что у французских военных не хватает опыта. Он также подчеркнул, что Франция более ограничена в ресурсах и обещанных военным руководством этой европейской страны 20 тысяч солдат явно не хватит, чтобы противостоять ВС РФ.
"Есть ли на сегодняшний день у французской армии средства, чтобы вести конвенциональную войну с Россией? Ответ отрицательный. <…> Она (Франция. — Прим. Life.ru) способна вести только точечные операции за рубежом", — заявил обозреватель Le Figaro.
Ранее Life.ru писал, что бывший глава Минобороны Франции Эрве Морен назвал президента страны Эмманюэля Макрона "ребёнком-королём" и нарциссом. Так он охарактеризовал французского национального лидера за его высказывания об отправке западных войск на Украину.
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