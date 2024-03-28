Российские войска превосходят по опыту и ресурсам французские вооружённые силы. Как считает обозреватель Le Figaro Рено Жирар, из-за этого Париж не сможет противостоять Москве на Украине.

В материале указано, что российские военнослужащие, в отличие от французских, принимали участие в полноценном военном конфликте, поэтому имеют некую боевую закалку. Войска Пятой республики, как утверждает аналитик, за последние десять лет проводили военные операции только против разгуливающих в обычных сандалиях исламских радикалов.

Жирар убеждён, что Париж проиграет Москве на Украине в случае прямого боевого столкновения не только из-за того, что у французских военных не хватает опыта. Он также подчеркнул, что Франция более ограничена в ресурсах и обещанных военным руководством этой европейской страны 20 тысяч солдат явно не хватит, чтобы противостоять ВС РФ.

"Есть ли на сегодняшний день у французской армии средства, чтобы вести конвенциональную войну с Россией? Ответ отрицательный. <…> Она (Франция. — Прим. Life.ru) способна вести только точечные операции за рубежом", — заявил обозреватель Le Figaro.