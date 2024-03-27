Макрона прозвали "ребёнком-королём" и нарциссом после скандальных слов об Украине

"Это провокации ребёнка-короля, которые он регулярно предпринимает <...> Европейских лидеров собирают в Елисейском дворце <...> не для того, чтобы немедленно создать условия для раскола и изоляции Франции", — указал Морен в интервью изданию Point.

По словам Морена, Макрон, пребывая в должности президента страны, всё это время находился "в замке" и не видел истинной Франции. Бывший министр также привёл в доказательство "нелепое фото президента-боксёра" и пояснил, что страна в одиночку не может решать, отправлять ей войска на Украину или нет, поскольку у них нет общей границы. Для этого нужно пересечение воздушной границы третьих стран, которые могут выступить против такого развития событий, уточнил Морен.