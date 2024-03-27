Макрона прозвали "ребёнком-королём" и нарциссом после скандальных слов об Украине
Экс-глава МО Франции назвал Макрона нарциссом за слова о войсках на Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / AP / Omar Havana
Бывший глава Минобороны Франции Эрве Морен назвал президента страны Эмманюэля Макрона "ребёнком-королём" и нарциссом. Так он охарактеризовал лидера республики за его высказывания об отправке западных войск на Украину.
"Это провокации ребёнка-короля, которые он регулярно предпринимает <...> Европейских лидеров собирают в Елисейском дворце <...> не для того, чтобы немедленно создать условия для раскола и изоляции Франции", — указал Морен в интервью изданию Point.
По словам Морена, Макрон, пребывая в должности президента страны, всё это время находился "в замке" и не видел истинной Франции. Бывший министр также привёл в доказательство "нелепое фото президента-боксёра" и пояснил, что страна в одиночку не может решать, отправлять ей войска на Украину или нет, поскольку у них нет общей границы. Для этого нужно пересечение воздушной границы третьих стран, которые могут выступить против такого развития событий, уточнил Морен.
Напомним, в последнее время Макрон всё чаще стал вызывать негодование у общества и политической элиты из-за его громких заявлений о столкновении РФ и Украины. Начало им положило резонансное высказывание о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. Но позже французский лидер снова не исключил отправку своих солдат в Незалежную. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Макрон бравирует такими заявлениями, чтобы понравиться США. Позднее стало известно, что заявления французского лидера успели разозлить власти США.