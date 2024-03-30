На кладбищах Польши и Франции множатся могилы европейцев, которые "не будут умирать за Украину"
РИА "Новости": На кладбищах Европы множатся могилы погибших на Украине наёмников
Могила поляка Даниеля Штыбера. Обложка © Виртуальный некрополь ukrainskanekropolia.org
Всё больше могил наёмников, погибших на Украине, появляется на кладбищах европейских стран. Одна из них, очень примечательная и яркая, расположена на военном кладбище в Варшаве. Там стоит большой квадратный чёрный памятник из гранита с прорезанным в центре крестом.
На плите говорится, что под ней покоится уроженец Варшавы Даниель Штыбер 1987 года рождения, солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Этот поляк-доброволец погиб в результате взрыва мины-ловушки в ноябре 2022 года, сообщает РИА "Новости".
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что европейцы не пойдут "умирать за Донбасс", но это, судя по всему, уже происходит. Глава МИД Франции Стефан Сежурне тоже утверждал, что "французы не будут умирать за Украину" и что Париж не станет отправлять туда войска.