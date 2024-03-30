На кладбищах Польши и Франции множатся могилы европейцев, которые "не будут умирать за Украину"

Всё больше могил наёмников, погибших на Украине, появляется на кладбищах европейских стран. Одна из них, очень примечательная и яркая, расположена на военном кладбище в Варшаве. Там стоит большой квадратный чёрный памятник из гранита с прорезанным в центре крестом.