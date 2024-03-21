Захарова резко ответила Боррелю, заявившему о том, что ЕС не будет "умирать за Донбасс"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мёртвые не умирают дважды, комментируя слова главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о том, что европейцы не пойдут "умирать за Донбасс". Об этом она сообщила в телеграм-канале.

"Потому что мёртвые не умирают дважды", — написала дипломат.