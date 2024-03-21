Захарова резко ответила Боррелю, заявившему о том, что ЕС не будет "умирать за Донбасс"
Захарова: ЕС не пойдёт умирать за Донбасс, потому что мёртвые не гибнут дважды
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мёртвые не умирают дважды, комментируя слова главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о том, что европейцы не пойдут "умирать за Донбасс". Об этом она сообщила в телеграм-канале.
"Потому что мёртвые не умирают дважды", — написала дипломат.
Как рассказал Life.ru, Жозеп Боррель перед началом саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос об отправке военного контингента на Украину, заявил, что европейцы не пойдут "умирать за Донбасс". Как он подчеркнул, политики ЕС не должны пугать своих граждан неизбежностью войны.
VK / МИД России