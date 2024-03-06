Венгрия хочет удержать НАТО от шага, который поставит мир на порог третьей мировой

Будапешт выступает против отправки военного контингента НАТО на Украину, так как это нарушило бы принятое около двух лет назад решение блока не становиться стороной конфликта. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Есть решение НАТО, которое мы поддерживаем, и это наше общее решение не позволяет отправлять на Украину какие-либо сухопутные войска. Потому что это будет нарушением нашего общего решения НАТО. Мы никогда не примем это", — подчеркнул глава венгерского МИД, его цитирует РИА "Новости".

Он добавил, что Будапешт не поставлял и не станет поставлять Киеву вооружение, а также не будет вводить военный контингент на Украину. Сийярто признался, что после громко прозвучавших заявлений французского лидера Эмманюэля Макрона об отправке войск в Незалежную позиции большинства руководителей стран ЕС, и в том числе генсека НАТО Йенса Столтенберга, выглядели очень обнадёживающими и показали отсутствие планов по отправке европейских военнослужащих в зону конфликта. По его мнению, любое другое решение поставит мир на порог третьей мировой войны, и Сийярто не хотел бы, чтобы его семья и дети оказались в этих реалиях.