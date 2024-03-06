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6 марта, 00:20

Попытка скрестить ежа и ужа: Раскрыта хитрая тактика НАТО с отправкой солдат на Украину

Политолог Живов: НАТО ведёт тонкую игру, желая отправить войска на Украину

Страны Североатлантического альянса ищут лазейки, чтобы направить свои войска на Украину под видом ограниченных контингентов и де-юре избежать участия НАТО в конфликте с РФ. Иного способа остановить российский военный каток на Западе пока не придумали, рассказал "Царьграду" политолог и волонтёр Алексей Живов.

Эксперт привёл в пример заявления французского президента Эмманюэля Макрона, который допускал размещение солдат отдельных стран блока в Незалежной без использования "зонтика" альянса. В противном случае НАТО не удастся избежать ядерного ответа со стороны Москвы.

"Это попытка скрестить ужа и ежа, чтобы они всё-таки своих военнослужащих завели на Украину, а мы по ним не били, потому что это вроде как не НАТО. То есть дома у себя они НАТО, а в Незалежной — не НАТО. Понимаете, какая идёт тонкая игра", — считает Живов.

Слова Макрона о войсках НАТО на Украине назвали попыткой отвлечь французов от кризиса
Слова Макрона о войсках НАТО на Украине назвали попыткой отвлечь французов от кризиса

О высоком риске военного столкновения РФ и НАТО ранее предупредил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам дипломата, вблизи наших границ уже ездят американские и немецкие танки, а иностранные солдаты активно помогают ВСУ.

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X / Armée française – Opérations militaires

Илья Пушкарев
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